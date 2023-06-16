Продала квартиру и перевела все средства: жительница Казани отдала мошенникам больше пяти миллионов

Жительница Казани стала жертвой мошенников и лишилась больше пяти миллионов

В мае этого года 68-летняя женщина обратилась в полицию Казани и рассказала, что стала жертвой мошенников. Как сообщила пенсионерка, ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудников полиции и заявил, что были задержаны мошенники, пытавшиеся украсть ее средства со счета. После этого с ней связался "сотрудник банка", который предложил перевести деньги на "безопасный счет". Пенсионерка, испугавшись, перевела около 700 тысяч рублей.

Спустя некоторое время потерпевшая вновь получила звонок от "банка". Тогда ей сказали, что ее квартира была выставлена на продажу и для аннулирования сделки необходимо срочно продать недвижимость. При этом неизвестный отметил, что женщине никому нельзя сообщать о происходящем.

Пострадавшая последовала инструкциям звонившегося и продала квартиру, а часть вырученных ею денег перевела на счета, которые были указаны мошенниками. Остальное отдала курьеру, который приехал. На следующий день пенсионерке позвонили и сообщили, что аферистами на нее был оформлен кредит и для его погашения нужны еще 156 тысяч рублей, который женщина также отдала.

Спустя время пострадавшая рассказала о случившемся своей знакомой. Та, выслушав ее историю, заявила, что женщина стала жертвой мошенников. Сумма ущерба превысила пять миллионов.