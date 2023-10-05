Приступили к проектированию: в Казани появится Сквер учителя

В Казани приступили к проектированию Сквера учителя

В Казани в 2024 году появится Сквер учителя и на данный момент специалисты уже приступили к первому этапу его проектирования. Предпроектные исследования включат в себя проведение фокус-групп и глубинных интервью с представителями креативных индустрий, молодежными организациями и педагогами. сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

В новом общественном пространстве должен появиться интерактивный павильон, где учителя смогут проводить уроки, используя современные технологии. Площадка может быть использована в будущем и как место встреч педагогов со своими учениками. Помимо того, в сквере планируют установить арт-объект, посвященный учителю.

В середине ноября пройдет воркшоп, во время которого эксперты с участниками фокус-групп и будущими пользователями территории сформулируют техническое задание на эскизный проект сквера и арт-объекта, а также детально обсудят функциональное наполнение интерактивного павильона.