Принять участие может каждый: в Казани собирают книги для жителей новых регионов России

В ДК химиков в Казани собирают книги для жителей новых российских регионов

В Казани к концу подходит благотворительная акция «Книга другу». Собранная литература будет передана в фонды школьных библиотек новых российских регионов. Присоединиться к акции могут все желающие до 6 октября. Книги принимают в ДК Химиков с 10:00 до 16:00. В новые регионы книги будет доставлены волонтерами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Акция проводится АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» в рамках проекта «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ».