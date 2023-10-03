Новости Казани
· Полина Модестова

Принять участие может каждый: в Казани собирают книги для жителей новых регионов России

В ДК химиков в Казани собирают книги для жителей новых российских регионов
Принять участие может каждый: в Казани собирают книги для жителей новых регионов России

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В Казани к концу подходит благотворительная акция «Книга другу». Собранная литература будет передана в фонды школьных библиотек новых российских регионов. Присоединиться к акции могут все желающие до 6 октября. Книги принимают в ДК Химиков с 10:00 до 16:00. В новые регионы книги будет доставлены волонтерами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Акция проводится АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» в рамках проекта «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ».

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