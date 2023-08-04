Принять участие может каждый: в Казани будут проходить тренировки проекта «Жизнелюб»

Тренировки проекта «Жизнелюб» пройдут в парке «Крылья Советов» в Казани в августе

Жители Казани смогут принять участие в тренировка проекта «Жизнелюб». Проходят они в формате танцевально-оздоровительных занятий, которые помогают улучшить физическую форму, снять напряжение в теле и развить гибкость.

Тренировки будут проходить в парке «Крылья Советов» у танцплощадки 10, 17, 24 и 31 августа в десять часов утра. Посещать мероприятия могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки, сообщают представители Дирекции парков и скверов Казани.