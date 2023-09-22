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· Полина Модестова

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Казани 23 сентября 2023 года
Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки

pixabay

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В Казани завтра, 23 сентября, пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, в которых примут участие 22 муниципальных района Татарстана и 18 организаций агропромышленного комплекса республики. Приобрести продукцию по социально-ориентированным ценам граждане смогут начиная с шести часов утра и до 13:00 на 15 площадках.

Ярмарки пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Кировском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районе Казани. Полный список адресов, где будет октрыта торговля, опубликовала мэрия Казани.

Развернется торговля и в жилом районе Салават Купере. Здесь ярмарка пройдет у торгового центра, который расположена в поселке Осиново, Садовая, 9.

На площадках на постоянной основе проверяются ветеринарно-санитарные условия, обеспечивается охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения.

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