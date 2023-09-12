Пригласили выступить на международной арене: гимнасты Казани одержали победу Международном цирковом фестивале

Гимнасты из Казани победили на Международном цирковом фестивале «Артист»

Ученики детской школы Казанского государственного цирка получили золото на международном фестивале «Артист» в Москве. Владимир Серв и лизавета Демидова, которым 17 и 12 лет соответственно, победили в номинации «Юниор».

Казанские спортсмены исполняли номер на бамбуке - цирковом гимнастическом снаряде, который состоит из подвешенного шеста с петлями и перекладинами. Считается, что такие выступления являются самыми сложными среди всех жанров воздушной гимнастики. Они требуют серьезной физической подготовки.

Автор постановки - заслуженный деятель искусств РТ Светлана Шарапова. Тренировал спортсменов Ильдар Нургалиев.

Артистов пригласили выступить на международной арене. В 2024 году их ждут на фестивале циркового искусства в Сен-Поль-ле-Дакс (Франция), Будапештском цирковом фестивале в Венгрии и фестивале циркового искусств MAMONTI в Якутске.