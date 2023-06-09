Приглашают встретить закат: для жителей Казани 9 июня организуют приятный вечер под электронную музыку

Жителей Казани приглашают 9 июня встретить закат под электронную музыку

На набережной озера Кабан сегодня, 9 июня, можно будет встретить закат под электронную музыку. Сет будет играть Кирилл Тепляков - автор проекта WRMR, который был основан на увлечении модульными синтезаторами и любви к экспериментам. Жители Казан, которые придут на озеро, услышат музыку, которая наполнена нелинейными ритмами и электронным звучанием.

Горожан будут ждать в семь часов вечере у красных скамеек, расположенных у ивы по улице Салимжанова.