«Приглашают исследовать экотропы»: жителей Казани ждут на занятиях лаборатории «Горожанин-ученый»

Жителей Казани приглашают исследовать экотропы на занятии лаборатории «Горожанин-ученый»

Жителей и гостей Казани приглашают исследовать экотропы на занятии лаборатории "Горожанин-ученый". Здесь все желающие смогут узнать о роли городских экотроп. Участники мероприятия пройдут по заповедному лесу со скандинавскими палками, а также посетят территорию Голубого озера.

Занятия будет проводить доцент кафедры природообустройства и водопользования КФУ Эльвира Набеева. Она расскажет о свойствах озера, других возможностях отдыха и ценности местных территорий.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться здесь. Всех участников будут ждать у Хрустального водопада в 11:00. Организатору советуют надеть закрытую одежду и обувь, а также просят взять палки для скандинавской ходьба, воду и головной убор.