Новости Казани
· Полина Модестова

Приедут со всей России: в Татарстане открыли автокемпинг "Осиново"

В Зеленодольском районе Татарстана в июне 2023 года открыли автокемпинг «Осиново»
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В Зеленодольском районе Татарстана, на территории оселка Осиново сегодня презентовали современный автокемпинг для автопутешественников. На церемонии открытия присутствовал глава района Михаил Афанасьев.

Он отметил, что открытие автокепинга - большая гордость для Зеленодольского района, назвав проект уникальным и интересным. Афанасьев считает, что автокараванеры со всей России совсем скоро будут приезжать сюда.

Кемпинг расположился в полутора километрах от автомобильной дороги М-7. Проект стоил около 200 миллионов рублей и все строения, включая и внутреннее обустройство и дизайн, были выполнены предприятиями Татарстана.

Как сообщает "Реальное время", в будущем на территории кемпинга появится круглогодичный волейбольный дворец с теплым песком, пять банных дворов, а также массажный салон, мини-кинотеатр и аренда квадроциклов.

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