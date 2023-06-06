Придется потерпеть неудобства: в Казани закрывают мост «Миллениум»

В Казани мост «Миллениум» на этой неделе закроют наполовину из-за ремонта

На этой недели в Казани будет закрыто движение по половине моста Миллениум в направлении от проспекта Амирхана до улицы Вишневского. Такая мера связана с необходимостью проведения обследования объекта и определения объема ремонтных работ, которые будут проведены.

Мост был открыт в 2007 году и за 16 лет эксплуатация производились работы только по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Сейчас же есть острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, ремонту пролетных строений и опор, заменен всех слоев дорожного покрытия.

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что при ремонте моста, к которому приступят на этой неделе, будут возникать определенные неудобства, работы отразятся на транспортом потоке. Обращаясь к водителям, он попросил учитывать временную меру и заранее планировать маршрут.

Во время закрытия двухстороннее движение транспорт по мосту организуют на второй его половине. На данный момент проводится согласование схемы организации дорожного движения.