Новости Казани
· Полина Модестова

Придется потерпеть неудобства: в Казани закрывают мост «Миллениум»

В Казани мост «Миллениум» на этой неделе закроют наполовину из-за ремонта
Придется потерпеть неудобства: в Казани закрывают мост «Миллениум»

Администрация Казани

Подписаться в Telegram

На этой недели в Казани будет закрыто движение по половине моста Миллениум в направлении от проспекта Амирхана до улицы Вишневского. Такая мера связана с необходимостью проведения обследования объекта и определения объема ремонтных работ, которые будут проведены.

Мост был открыт в 2007 году и за 16 лет эксплуатация производились работы только по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Сейчас же есть острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, ремонту пролетных строений и опор, заменен всех слоев дорожного покрытия.

Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров отметил, что при ремонте моста, к которому приступят на этой неделе, будут возникать определенные неудобства, работы отразятся на транспортом потоке. Обращаясь к водителям, он попросил учитывать временную меру и заранее планировать маршрут.

Во время закрытия двухстороннее движение транспорт по мосту организуют на второй его половине. На данный момент проводится согласование схемы организации дорожного движения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В России таких еще нет: в РЖД рассказали о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

сетка для защиты от тараканов от санэпидстанции

Лонгриды

18 часов назад

До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

обучение столярному мастерству в Нижнем Новгороде

Общество

день назад

Обходите эти консервы в магазине стороной: эксперт рассказал на что обратить внимание при выборе рыбных деликатесов

Новости Казани

день назад

"Ничего своего нет": Галявиев не смог оплатить услуги адвоката - тот попросил их из федерального бюджета

Общество

день назад

Больше 100 тысяч россиян подверглись укусу клещей в 2023 году: врач рассказала, как защититься от паразита

Новости Казани

час назад

Поворот налево запрещен: в Казани изменили правила движения на одном из перекрестков

Новости Казани

день назад

"Проведение работ отразится на транспортном потоке": в Казани в скором времени закроют мост «Миллениум»
Новости Казани
час назад

Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Выделили 188 миллионов: в Татарстане отремонтируют участок аварийной трассы

Новости Казани

13 минут назад

Погибли 18 человек: стало известно, завозился ли ядовитый сидр в Татарстан

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Казани

28 минут назад

Искали с экстрасенсами: в Набережных Челнах нашли пропавшего почти месяц назад мужчину

Новости Казани

час назад

Подготовили правки к закону: в Татарстане чиновникам планируют разрешить управлять коммерческими организациями
Придется потерпеть неудобства: в Казани закрывают мост «Миллениум»
Новости Казани
53 минуты назад

Придется потерпеть неудобства: в Казани закрывают мост «Миллениум»

Новости Казани

14 часов назад

Был дома один: в Нижнекамске маленький ребенок выпал из окна

Новости Казани

15 часов назад

Бесплатные мастер-классы и тренинги: в Казани проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Новости Казани

16 часов назад

Двое человек погибли: за последнюю неделю в Казани скорая выезжала на вызов больше семи тысяч раз
Бесплатно и анонимно: в Казани два дня будут тестировать на ВИЧ
Новости Казани
17 часов назад

Бесплатно и анонимно: в Казани два дня будут тестировать на ВИЧ