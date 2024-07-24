Причина смерти казанца после драки в "Рокстар баре"

Дмитрий Богомолов был в баре в сентябре минувшего года.

Как рассказали свидетели, он был в состоянии алкогольного опьянения и приставал к дамам. Охранник попросил его выйти из заведения, однако после этого началась драка. По информации следствия, Дмитрий кинул в сотрудника стакан, за это сильно крепко получил и рухнул на бетонный пол (удар пришелся на голову. На следующий день он умер в медучреждении. Охранника отправили в следственный изолятор, где он заявил, что ударил гостя в челюсть. Вот только по итогам судебной медицинской эксперты, Дмитрий скончался из-за травмы затылка и окологлазничной сферы.

Перед семьёй умершего еще никто не извинился. Кроме того, в материалах уголовного дела появилась переписка между работниками, где они шутили, что запретят уже умершему входить в бар, если он, выживет, пишет mash_iptash.