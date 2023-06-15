"Превысила 38 млрд рублей": в Татарстане выросло количество потребительских кредитов

Выдача потребительских кредитов в Татарстане в 2023 году превысила 38 млрд рублей

В Татарстане за первые четыре месяца 2023 года было выдано больше 38 миллиардов рублей потребительских кредитов, на на 59% больше, нежели годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Татарстан оказался на шестой строчке в России по объемам выдачи потребительских кредитов. На первом месте Москва, где цифра достигла 129 миллиардов рублей, а в тройке лидеров также Подмосковье и Санкт-Петербург.

За первые четыре месяца в России выдали потребкредитов на 1,2 трлн рублей, что на 57,6% больше, нежели год назад.