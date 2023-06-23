Новости Казани
· Полина Модестова

Представители РТ опали под новые санкции: стало известно, что затронул последний пакет санкций ЕС

В Татарстане Ринат Садыков и Лейла Фазлеева попали под новые санкции ЕС
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Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, генерал-полковник Александр Лапин и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков попали под санкции ЕС. Ограничительные меры были введены в рамках 11-го пакета санкций.

Как сообщает business-gazeta, в рамках данного пакета санкций Евросоюзом вводится полный запрет на поставку нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу. Помимо этого, был ужесточен импорт товаров из железа и стали, у импортеров появилось обязательство доказывать, что ресурсы, используемые при производстве, поступают не из России.

В санкционный список добавили еще 87 новых компаний, которые оказывают непосредственную поддержку армии России и ВПК. Данным пакетом также вводится полный запрет на перевоз грузов в ЕС грузовиками с российскими прицепами и полуприцепами. Суда, которые осуществляют перевалку с судна на судно, если они подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти, теперь запрещено входить в порты ЕС.

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