Представились правоохранителями: в Казани пенсионерка была обманута мошенниками и лишилась квартиры

Бастрыкин заберет в СКР дело об обмане потерявшей квартиру в центре Казани пенсионерки

В социальных сетях появилась информация о том, что в Казани пенсионерка из-за действий мошенников не только крупной суммы денег, но и квартиры. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче материала уголовного дела.

Сообщается, что мошенники представили сотрудниками правоохранительных органов, после чего ввели пожилую женщину в заблуждение. Пострадавшая перевела на указанный ими счет 950 тысяч рублей личных сбережений, а после еще и лишилась жилой площадки, так как она была продана злоумышленника.

Органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело по данному факту. Материалы дела будут переданы в производство следственных органов СК России, а о ситуации будет представлен доклад.