Предприятию не хватает 350 кондукторов: в Казани активно внедряют бескондукторную систему оплаты

Бескондукторная система оплаты будет внедрена в 93 трамваях и троллейбусах Казани

Внедрение бескондукторной системы оплаты в троллейбусах и трамваях продолжается специалистами «Метроэлектротранса», заявил директор МУПа Айда Абдулхаков сегодня на конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в IT-парке имени Рамеева. С его слов, терминалы для бескондукторной оплаты будут установлена на 93 единицы подвижного состава. Абдулхаков также добавил, что основная проблема перевозчик по всей стране - это нехватка кадров.

Ранее, во время интернет-конференции «БИЗНЕС Online», Абдулхаков заявил, что предприятию не хватает 350 кондукторов, 196 водителей и троллейбусов, а причиной такой нехватки кадров служит низкая оплата труда, а также вынужденные переработки персонала.