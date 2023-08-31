Праздник - возможность оглянуться на новейшую историю: в Казани присвоили звания почетным гражданам

В ратуше Казани прошла церемония присвоения звания почетный гражданин

В Казани, по традиции, празднование Дня города и республики началось с чествования отличившихся горожан в стенах Ратуши. Всего городские и республиканские награды были вручены 32-м гражданам, которые внесли вклад в развитие промышленности, культуры, спорта и других сфер жизни. Глава города Ильсур Метшин поздравил жителей столицы. Он отметил, чот этот праздник - еще одна возможность оглянуться на новейшую историю Татарстана, которая началась больше 30 лет назад. Метшин также определил цели Казани на ближайшие годы, одна из которых - создать полноценный цифровой двойник города. Он отметил, что это позволит сделать Казань комфортной для жителей и удобной для гостей.

Глава города отметил, что на сегодняшний день особенно важна сплоченность людей. Он обратил внимание и на то, что представители мэрии находятся на связи с семьями участников СВО.

Книга почетных граждан Казани и Книга почета города накануне пополнилась новыми именами и организациями, были вручены медали «За доблестный труд», «Ана даны – Материнская слава», присвоены звания «Заслуженный врач РТ», «Заслуженный машиностроитель РТ», «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ» и другие.