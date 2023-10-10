Позволит реализовать важный для города проект: в Казани завершили работу по строительству 1 этапа Вознесенского тракта

В Казани 9 октября завершили работы по строительству 1 этапа Вознесенского тракта

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан сообщили, что были завершены работы по строительству первого этапа Вознесенского тракта от Гвардейской и до Проспекта Победы. Протяженность участка, который был построен, составила 3,8 километра.

Помимо того, были построены также и три подземных пешеходных перехода, внутриквартальные и дополнительные проезды, путепровод через железную дорогу, утроено наружное освещение, перильные ограждения и выполнены работы по благоустройству и озеленению.

В рамках строительства Вознесенского тракта значительная часть работ пришлась на вынос инженерных коммуникаций, переустройство сетей электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, связи и водоснабжения.

В министерстве отметили, что ввод в эксплуатацию Вознесенского тракта станет отправной точкой для развития большой территории в район Аделя Кутуя, Проспекта Победы и Гвардейской. Это также позволит реализовать важный для города проект по выносу промышленных предприятий за пределы Казани. В результате ранее существовавшая на участках инфраструктура сменится на детские сады, школы, скверы и парки.