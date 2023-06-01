"Позволит повысить качество оказываемых услуг": в Казань с рабочим визитом прибыл глава Росгвардии Виктор Золотов

31 мая 2023 года в Казань с рабочим визитом прибыл глава Росгвардии Виктор Золотов

В Казань накануне, 31 мая, прибыл директор Федеральной службы войск нацгвардии - главнокомандующий войсками нацгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Он, вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром города Ильсуром Метшиным, принял участие в церемонии открытия здания для размещения сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Татарстану. Оно расположилось на улице Лазарева.

В пресс-службе администрации Казани сообщили, что в здании разместятся центр лицензионно-разрешительной работы, подразделения вневедомственной охраны. Это позволит повысить качество оказываемых населению услуг.

Виктор Золотов отметил, что слаженная работа федеральных и региональных органов власти во многом способствует укреплению социально-экономического потенциала страны и национальной безопасности.

Рустам Миннинахов отметил, что Татарстан является одним из промышленно развитых регионов России. С его слов, все процессы, которые происходят здесь, неразрывно связаны с работой, которая проводится Росгвардией, чтобы обеспечить правопорядок, поддерживать стабильность наших территорий.