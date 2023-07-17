«Позволяют преодолеть кризисное положение»: в Казани вдвое выросло количество летних веранд

В Казани количество летних веранд в 2023 году выросло более чем в два раза

На «деловом понедельнике» председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов рассказал, что в городе на летние веранды приходится больше половины городских сезонных объектов. Он также отметил, что за последние семь лет их количество увеличилось больше чем в два раза.

Руслан Фазылянов напомнил также, что в городе уже на проятжении четырех лет предприниматели получают возможность разместить летние веранды бесплатно. Как отмечают бизнесмены, эти объекты позволяют преодолеть кризисное положение, которое возникало на протяжении последних двух лет.

Руслан Фазылянов отметил, что о востребованности данной меры поддержки говорит динамика открывшихся летних веранд за последние семь лет. Если в 2017 году на весь городов их было 49, то сегодня насчитывается 110.