«Позволяет преодолеть кризис последних двух лет»: в Казани в два раза выросло число летних веранд

Число летних веранд в Казани увеличилось более чем в два раза за семь лет

В Казани за последние семь лет количество летних веранд увеличилось вдвое. Если в 2017 году на весь город было лишь 49 веранд, то сейчас их уже 110, сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов на деловом понедельнике. Он отметил, что веранды пользуются большой популярностью у горожан.

Напомним, что 2023 год - уже четвертый по счету, когда по решению главы города Ильсура Метшина предприниматели получают возможность разместить летние веранды бесплатно. Как рассказывают сами предприниматели, такая мера поддержки позволяет преодолеть кризис последних двух лет, поделился Руслан Фазылянов.