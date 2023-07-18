Новости Казани
· Полина Модестова

«Позволяет преодолеть кризис последних двух лет»: в Казани в два раза выросло число летних веранд

Число летних веранд в Казани увеличилось более чем в два раза за семь лет
Подписаться в Telegram

В Казани за последние семь лет количество летних веранд увеличилось вдвое. Если в 2017 году на весь город было лишь 49 веранд, то сейчас их уже 110, сообщил председатель Комитета потребительского рынка города Руслан Фазылянов на деловом понедельнике. Он отметил, что веранды пользуются большой популярностью у горожан.

Напомним, что 2023 год - уже четвертый по счету, когда по решению главы города Ильсура Метшина предприниматели получают возможность разместить летние веранды бесплатно. Как рассказывают сами предприниматели, такая мера поддержки позволяет преодолеть кризис последних двух лет, поделился Руслан Фазылянов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Лишат пенсии мгновенно: вот кому точно не придут деньги в августе

Лонгриды

день назад

Автозаки, войска Росгвардии и полиция через каждые 100 метров: как Казань пережила Суперкубок России

удаление грибка и плесени в мск

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане создают региональный оргкомитет по проведению саммита БРИКС в Казани

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

ремонт кузова авто в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

«Обязательно будут наказаны»: вандалы разгромили кладбище в Алексеевском районе

Лонгриды

день назад

Бауманские музыканты: история трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани

Новости Казани

день назад

В его составе 44 человека: в Казани был создан республиканский оргкомитет для проведения саммита БРИКС

Новости Казани

день назад

Задержали почти две сотни человек: в Казани после мачта Суперкубка России болельщики неподобающе себя вели
Новости Казани
22 часа назад

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

«Клиенты не могут припарковаться»: в Казани в августе 2023 году будут изменены цена за парковку

Новости Казани

18 минут назад

«Позволяет преодолеть кризис последних двух лет»: в Казани в два раза выросло число летних веранд

Новости Татарстана

28 минут назад

Раньше даже не были знакомы: глава Следкома следит за ходом расследования убийства на детской площадке в Челнах

Новости Казани

58 минут назад

«Создают блуждающий трафик»: в Казани с 1 августа на нескольких улицах вырастут цены за парковку

Новости Татарстана

час назад

Оказался местным жителем: в Татарстане задержали мужчину, разгромившего 29 могил
«Были исключены названия ДНР и ЛНР»: власти РТ изменили порядок выплат семьям погибших на СВО
Новости Татарстана
13 минут назад

«Были исключены названия ДНР и ЛНР»: власти РТ изменили порядок выплат семьям погибших на СВО

Новости Казани

13 часов назад

«Соревнования объединили ном из 30 стран»: спортсменка из Казани завоевала бронзу на чемпионате мира

Новости Татарстана

14 часов назад

«Просит взять ситуацию под личный контроль»: в Челнах главный санврач призвал усиленно работать с бездомными животными

Новости Казани

15 часов назад

«Позволяют преодолеть кризисное положение»: в Казани вдвое выросло количество летних веранд
С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику