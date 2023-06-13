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Повлияет на будущее города: в Казани интересуются мнением людей об общественном транспорте

Жители Казани могут поделиться мнением о состоянии транспортной системы города
Повлияет на будущее города: в Казани интересуются мнением людей об общественном транспорте

Максим Сафронов

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Жители Казани могут выразить свое мнение по поводу состояние общественного транспорта в городе. Опрос проводят в преддверии летней архитектурно-градостроительной конференции "Диалоги", которую проведут в столице РТ 21-22 июня. Участникам исследования необходимо рассказать, что, по их мнению, необходимо изменить в системе. Также следует поделиться идеями по развитию инфраструктуры. Опрос можно пройти по ссылке.

Данный опрос организуют специалисты Института развития Казани. Его результаты позволят сформировать темы для обсуждения на "Диалогах", а также, в будущем, повлияют на улучшению транспортной инфраструктуры, позволят повысить уровень комфорта граждан Казани.

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