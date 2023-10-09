Потратили 16 миллиардов: стали известны безналичные траты туристов Казани в этом году

Объем безналичных трат туристов в Казани в 2023 году вырос на 59%

В Казани за период с января по август 2023 года туристы, расплачиваясь банковскими картами, потратили 16,07 миллиарда рублей, что на 59% больше, нежели в аналогичный период прошлого, 2022, года, о чем сообщила Дарья Санникова в рамках делового понедельника.

В столице Татарстана почти четверть расходов, около 24%, отмечает она, приходится на объекты общественного питания. Чуть ниже оказалась доля продовольственных магазинов - 22%. На услуги и развлечения, а также оплату гостиниц и хостелов приходится еще 21%.

Ранее стало известно, что по итогам девяти месяцев 2023 года средняя загрузка отелей Казани составила 66,1%. Этот показатель выше. чем в Санкт-Петербурге, но чуть ниже, чем в Москве.