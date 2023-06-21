Новости Казани
· Полина Модестова

Потратят семь миллионов: стало известно, какие памятники в Казани будут ремонтировать в 2023 году

В Казани на ремонт памятников в 2023 году выделят почти 7 млн
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Стало известно, что в 2023 году в Казани на ремонт памятников будут направлены 6,9 миллионов рублей. Средства на эти цели были предусмотрены в городском бюджете, сообщает "Реальное время", публикуя полный список. В список были включены 84 объекта, из чего следует, что в среднем на один объект будут тратить около 82,3 тысяч рублей.

Отмечается, что ремонт памятников подразумевает такие работы, как демонтаж разрушенных участков, пьедесталов, постаментов, отбивка штукатурки, шлифовка участков постаментов и пьедесталов после установки плитки, установка соответствующих гранитных плит, затирка швов специальным составом, покраска постаментов и обновление надписей.

Поверхности объектов также будут очищены от стойких химических загрязнений, а после завершения работ специалисты вывезут строительный мусор. Работы требуют завершить до конца 2023 года.

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