Потратят 15 миллионов: в Альметьевске на набережной городского водохранилища устроят велопешеходные дорожки

В Альметьевске на стройку велопешеходных дорожек будет направлено 15 миллионов рублей

В Альметьевске на строительство пешеходных и велосипедных дорожек на набережной городского водохранилища будет направлено 15 миллионов рублей. Договор был заключен 8 июня, о чем стало известно из информации на сайте госзакупок РФ. Работы будут выполнять ООО "Актив-прогреет", который принадлежит Фаинсу Самматову. Заказчиком работ выступил МУП "Городское управление автомобильных дорог",

В апреле 2023 году приступили к работам по благоустройству первой очереди городского водохранилища. В этом году планируют также сделать сделать парковочные места, кольцевую беговую дорожку, кафе, круглогодичные павильоны, прокат велосипедов и сапбордов.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов отметил, что проект является очень амбициозным.