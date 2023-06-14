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Потратят 15 миллионов: в Альметьевске на набережной городского водохранилища устроят велопешеходные дорожки

В Альметьевске на стройку велопешеходных дорожек будет направлено 15 миллионов рублей
Потратят 15 миллионов: в Альметьевске на набережной городского водохранилища устроят велопешеходные дорожки

Алёна Иванова

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В Альметьевске на строительство пешеходных и велосипедных дорожек на набережной городского водохранилища будет направлено 15 миллионов рублей. Договор был заключен 8 июня, о чем стало известно из информации на сайте госзакупок РФ. Работы будут выполнять ООО "Актив-прогреет", который принадлежит Фаинсу Самматову. Заказчиком работ выступил МУП "Городское управление автомобильных дорог",

В апреле 2023 году приступили к работам по благоустройству первой очереди городского водохранилища. В этом году планируют также сделать сделать парковочные места, кольцевую беговую дорожку, кафе, круглогодичные павильоны, прокат велосипедов и сапбордов.

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов отметил, что проект является очень амбициозным.

- Мы долго к нему подбирались, был даже международный конкурс, который подтвердил нам, что эта территория является крайне важной и актуальной сегодня, - заявил он.

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