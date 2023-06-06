"Посвятили Федору Шаляпину и Максиму Горькому": в Казани открылась новая мемориальная композиция

Новую мемориальную композицию на фасаде музея в Казани посвятили Шаляпину и Горькому

В Казани была открыта мемориальная композиция, которую посвятили Федору Шаляпину и Максиму Горькому. Она расположилась на фасаде одноименного музея, которые рассказывает о жизни и творчестве оперного певца и писателя.

В церемонии открытия композиции принимал участие Раис РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что Шаляпин и Горький называли друг друга братьями, а объединяла их общая любовь к искусству, народу и Родине.

В этом году отмечается 155-летие Максима Горького. Мероприятия в честь круглой даты будут проходить в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. В столице РТ прошел фестиваль "Горький+", в рамках которого организовали концерты, перфомансы и спектакли.

Помимо этого, в этом году отмечается и 150-летие оперного певца Федора Шаляпина. В его честь в городе прошел цикл мероприятия, в число которых вошло открытие мемориальной доски на фасаде дома №10 по улице Пушкина.