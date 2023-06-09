Посвятил медицине 40 лет жизни: скончался заслуженный врач Татарстана

В возрасте 73 лет умер заслуженный врач Татарстана Александр Семенов

Пресс-служба Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы сообщила о кончине заслуженного врача Татарстана Александра Семенова. Мужчине было 73 года.

Александр Семенов родился 6 ноября 1949 года в селе Великие Луки Псковской области. Он окончил КГМУ по специальности "лечебное дело", а после поступления в интернатуру устроился врачом-онкологом в Альметьевскую ЦРБ.

Мужчина отдал медицине сорок лет жизни, из которых 25 он работал в хирургическом отделении Медсанчасти ОАО "Татнефть" и Альметьевск. Коллеги вспоминают Александра Семенова добросовестным, ответственным, требовательным, строгим, добрым и преданным своему делу человеком.