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· Полина Модестова

Поспособствовала этому активная позиция мэра: Казань подписала соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Хэдхантер»

Мэрия Казани и «Хэдхантер» подписали соглашение о сотрудничестве ради развития рынка труда
Поспособствовала этому активная позиция мэра: Казань подписала соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Хэдхантер»

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В рамках форумы Kazan Digital Week глава Казани Ильсур Метшин накануне, 20 сентября, подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО «Хэдхантер» - самым популярным в стране сервисом по поиску работы и сотрудников. В планах - совместное развитие ранка труда и инвестиционной привлекательности города, а также автоматизация процессов подбора персонала.

Казань стала первым городом страны, с которым «Хэдхантер» заключила соглашение о сотрудничестве. Поспособствовала этому активная позиция мэра в вопросе внедрения и масштабирования успешных HR-практик в систему городского управления.

Напомним, что мэрия Казань по итогам 2022 года вошла в топ-20 рейтинга работодателей «Хэдхантера» как привлекательные и открытый работодатель, успешно развивающий HR-процессы и собственный имидж. Сейчас в статусе партнеров стороны планируют предпринимать еще больше совестных усилий по развитию рынку труда.

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