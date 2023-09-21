Поспособствовала этому активная позиция мэра: Казань подписала соглашение о сотрудничестве с гендиректором «Хэдхантер»

Мэрия Казани и «Хэдхантер» подписали соглашение о сотрудничестве ради развития рынка труда

В рамках форумы Kazan Digital Week глава Казани Ильсур Метшин накануне, 20 сентября, подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором ООО «Хэдхантер» - самым популярным в стране сервисом по поиску работы и сотрудников. В планах - совместное развитие ранка труда и инвестиционной привлекательности города, а также автоматизация процессов подбора персонала.

Казань стала первым городом страны, с которым «Хэдхантер» заключила соглашение о сотрудничестве. Поспособствовала этому активная позиция мэра в вопросе внедрения и масштабирования успешных HR-практик в систему городского управления.

Напомним, что мэрия Казань по итогам 2022 года вошла в топ-20 рейтинга работодателей «Хэдхантера» как привлекательные и открытый работодатель, успешно развивающий HR-процессы и собственный имидж. Сейчас в статусе партнеров стороны планируют предпринимать еще больше совестных усилий по развитию рынку труда.