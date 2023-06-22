Новости Казани
· Полина Модестова

"Посетит авиационный завод": в Казань приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Мишустин 22 июня проведет в Казани совещание по вопросам самолетостроения
Подписаться в Telegram

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 22 июня, будет работать в Казани, где посетит авиационный завод имени С. П. Горбунова, сообщает пресс-служба правительства России.

Премьером будет проведено совещание, в рамках которого обсудят вопросы самолетостроения. Помимо этого, в планах Мишустина - пообщаться с работниками предприятия и провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.

В Казань вместе с Мишустиным приедет также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр финансов Антон Силуанов.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

15 часов назад

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

обработка помещений от грибка и плесени

Лонгриды

21 час назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как ухаживать за пионами

сколько стоит разблокировать телефон в Красноярске

Новости Казани

день назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

23 часа назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Общество

11 часов назад

Полный перерасчет с 2023: россиян обрадовали прибавкой 24 000 рублей с августа

Общество

8 часов назад

Муравьи надоели на огороде: копеечный совет — средство есть на каждой кухне
Лонгриды
день назад

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Новости Казани

4 минуты назад

"Лыжи будут выдавать в другом месте": в Казани ищет новую точку для базы "Дубравная"

Новости Казани

34 минуты назад

"Посетит авиационный завод": в Казань приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Общество

час назад

Еще по 2 тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ впишут новую графу для оплаты в июле

Новости Казани

12 часов назад

Дистанция для каждого: стало известно, когда пройдет забег "Ночная Казань"
Потепления ждать не приходится: в Татарстане до конца июня будет держать холодная погода
Новости Казани
9 минут назад

Потепления ждать не приходится: в Татарстане до конца июня будет держать холодная погода

Новости Казани

13 часов назад

Со счета списались пять тысяч: в Казани мужчина наткнулся на мошенников при покупке запчастей для автомобиля

Новости Казани

15 часов назад

Можно подарить дом: в Казани пройдет акция "Лапы дружбы", где все желающие смогут обзавестись собакой

Новости Казани

20 часов назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп
Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города