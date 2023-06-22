"Посетит авиационный завод": в Казань приедет премьер-министр России Михаил Мишустин

Мишустин 22 июня проведет в Казани совещание по вопросам самолетостроения

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 22 июня, будет работать в Казани, где посетит авиационный завод имени С. П. Горбунова, сообщает пресс-служба правительства России.

Премьером будет проведено совещание, в рамках которого обсудят вопросы самолетостроения. Помимо этого, в планах Мишустина - пообщаться с работниками предприятия и провести встречу с главой республики Рустамом Миннихановым.

В Казань вместе с Мишустиным приедет также министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр финансов Антон Силуанов.