Порассуждают, как бы повели себя сами: жителей Казани приглашают на спектакль-квартирник

В ТЮЗе Казани в октябре 2023 года пройдет спектакль-квартирник

В Казанском ТЮЗе в эти выходные, 7 и 8 октября, состоится премьера спектакля «Чучело. Квартирник» по повести Владимира Железникова в инсценировке Анастасии Чернятьевой.

Режиссер Радион Букаев и драматург Анастасия Чернятьева приглашают зрителей на концерт-квартирник в заброшенном доме, где они смогут познакомиться с главной героиней повести и ее одноклассниками, порассуждают над тем, как бы они повели себя если бы оказались в такой ситуации. Участники разберут также, почему травля превратилась в буллинг, но так и не исчезла из жизни до конца.

Когда показ спектакля завершится, будет организовано обсуждение с участием педагога-организатора театра Ирины Молодцовой. Спектакль был поставлен в рамках федеральной партийной программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».