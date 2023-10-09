Поможем сэкономить время водителям: в Казани открыли новый Центр оформления ДТП

В Казани на Тэцевской открыли новый Центр оформления ДТП

На улице Тэцевской, 5 в Казани открыл двери новый Центр оформления ДТП. Он работает без выходных с 8 часов утра до 19:00, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Как пояснили в ГИБДД, новый центр поможем сэкономить время водителям, а также позволит снизить количество заторов на дорогах.

С Госавтоинспекции уточнили, что в Центре оформления ЖТП участникам дорожного движения помогают администраторы. В состав центрах входят места самостоятельного оформления изменений о ДТП, рабочие местра сотрудников ГИБДД, операторов-оформителей. После оформления всех процедур участники происшествия могут обратиться в свои стразовые компании.