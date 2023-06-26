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· Полина Модестова

Получит 104 миллиона: в Татарстане создадут умные спортплощадки

Татарстан получит 104 млн рублей до 2025 года на создание умных спортплощадок
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Стало известно, что в 2023 году в Республике будет выделено 78 миллионов рублей, а в 2025 - еще 25 миллионов на строительства умных спортивных площадок, о чем говорится в постановлении, которое был подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На 2024 году финансирование предусмотрено не было.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что Татарстан попал список, состоящий из шести регионов, которые получат дополнительные средства в 2023 году.

Деньги будут направлены на современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету. Как отмечают в правительстве, такая мера позволит привлечь больше людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

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