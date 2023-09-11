Получил 3 741 голос: стало известно, кто был предварительно избран депутатом Казгордумы

Ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова предварительно избрали депутатом Казгордумы

Из данных, опубликованных в ГАС «Выборы» стало известно, что ректор Казанского национального исследовательного технологического университета Юрий Казаков предварительно избрался депутатом Казанской городской Думы.

Согласно протоколу избирательной комиссии, который подписали накануне, Казаков получил 3 741 голос на дополнительных выборах в Павлюхинском одномандатном избирательном округе №16.

На довыборах по Павлюхинскому одномандатному округу явка составила 19,9%. Речь на данный момент идет о предварительных итогах. Окончательные же результаты только будут подведены специалистам ЦИК Татарстана.