Новости Казани
· Полина Модестова

Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Жителей Казани 30 июня получат бесплатную консультацию юристов
Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

Жители Казани смогут бесплатно получить юридическую помощь 30 июня 2023 года. Консультации будут проводиться в дистанционном формате с 9 утра до половины пятого вечера.

Задать интересующие вопросы можно будет по нескольким телефонам: +7(800)201-16-00, +7(843)238-10-00, +7(987)205-00-63 (WhatsApp).

Сообщается, что консультации можно будет получить от Уполномоченного по правам человека в Татарстане, Министерства труда, нотариальной и адвокатской палата региона, а также занятости и социальной защиты РТ.

Мероприятия приурочено ко Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Общество

10 часов назад

Еще по 2 тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ впишут новую графу для оплаты в июле

сетка против тараканов

Лонгриды

день назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

Интересное в Казани

3 дня назад

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе

уроки кавказских танцев в Ростове-на-Дону

Общество

21 час назад

Полный перерасчет с 2023: россиян обрадовали прибавкой 24 000 рублей с августа

Новости Казани

день назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Общество

17 часов назад

Муравьи надоели на огороде: копеечный совет — средство есть на каждой кухне

Новости Казани

день назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп
Новости Казани
6 часов назад

"Первая страна в мире": в Дербышках была открыта детская городская поликлиника

"Первая страна в мире": в Дербышках была открыта детская городская поликлиника

Общество

36 минут назад

Одно пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Новости Казани

час назад

"Превысило среднемноголетний уровень": в Татарстане укусов клещей стало больше обычного

Новости Казани

2 часа назад

Наиболее востребованы в республике: был опубликован список профессий, нуждающихся в специалистах

Новости Казани

2 часа назад

Должен выйти на выпуск десяти самолетов в день: Мишустин заявил о развитии производства Ту-214
Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей
Новости Казани
6 минут назад

Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Новости Казани

7 часов назад

Снизили скорость и сузили проезжую часть: в Татарстане на автодороге ввели ограничения

Новости Казани

7 часов назад

Реализуется большая часть: в новостройках Казани квартиры чаще обычного продаются по акции

Новости Казани

7 часов назад

Долго боролся с болезнью: скончался известный в Челнах музыкант Александр Колигер
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани