Получат бесплатную консультацию: в Казани юристы ответят на вопросы местных жителей

Жителей Казани 30 июня получат бесплатную консультацию юристов

Жители Казани смогут бесплатно получить юридическую помощь 30 июня 2023 года. Консультации будут проводиться в дистанционном формате с 9 утра до половины пятого вечера.

Задать интересующие вопросы можно будет по нескольким телефонам: +7(800)201-16-00, +7(843)238-10-00, +7(987)205-00-63 (WhatsApp).

Сообщается, что консультации можно будет получить от Уполномоченного по правам человека в Татарстане, Министерства труда, нотариальной и адвокатской палата региона, а также занятости и социальной защиты РТ.

Мероприятия приурочено ко Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи.