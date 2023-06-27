Получат 48 миллионов: Татарстан получит средства на лекарства для льготников

Татарстан в 2023 году получит ещё 48,7 млн рублей на лекарства для льготников

Татарстан получил 48,7 миллиона рублей, которые направят на приобретение лекарства для льготных групп населения уже в этом году. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства региона Михаилом Мишустиным.

Всего в России на эти цели выделят 1,5 миллиарда рублей. Такая мера позволит дополнительно закупить препараты для людей, которые должны получают поддержку от государства. Наибольшая сумма будет направлена Москве - 183,4 миллиона рублей. Средства выделяются из бюджета страны.