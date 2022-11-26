"Пока не прокатишься - не поймешь": Готовы ли казанцы отдать почти 2 миллиона за новенький "Москвич"

23 ноября в Москве состоялась презентация нового автомобиля «Москвич 3». На базе бывшего завода Renault, торжественно объявили о запуске производства «народного» кроссовера.

Но насколько он будет «народным»? В советские времена автомобили этой марки славились свой доступностью. А что с новыми? По предварительным данным, минимальная комплектация кроссовера будет стоить от 1,6 миллиона рублей.

При этом стоит отметить, что Hyundai Creta один из самых продаваемых кроссовером в России стоил 1 685 429 рублей. Чего говорить, если среди модельных рядов отечественных авто и иномарок можно найти варианты в разы доступнее. Тем не менее, желающих увидеть новый "Москвич" предостаточно. Все же все привыкли к тому, родному, советскому "Москвичу", которые еще изредка можно увидеть в российских деревнях, да и то, все больше в качестве гаражного экспоната, а тут совершенно иное - кроссовер с довольно конкурентным дизайном.

Что о машине говорят производители?

Сами производители описывают «Москвич» как «сравнительно большой и в то же время достаточно компактный, комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок».

Также завод планирует запустить производство и «Москвич 3е», то есть электрокар.

Готовы люди переходить на отечественный рынок?

Мнение людей о новом "Москвиче", естественно, разделились. Кто-то отмечал, что наконец-то в России начали выпускать что-то новое, другие, наоборот, до сих пор не верят в отечественный автопром. Были и те, кто вспомнил предудущие российские авто, которые не раскупали из-за "расхождения цены и названия".

"В 2008 году вся Россия на ушах стояла, когда появилась Волга Сайбер. Сам помню, даже купил, отъездил два года, шикарный автомобиль, из россйиского там только было название и значок ГАЗа, все остальное американское, но несмотря на это, не раскупали авто. Люди боялись отдавать по 700 тысяч за Волгу, все привыкли, что Волги - это полуржавые корыта, которые тогда часто встречались на дорогах. Было бы другое название, думаю, что Сайберы до сих пор бы могли выпускаться, Так что не ясно, как люди отнесутся к "Москвичу", - рассказал казанский автомобилист Владимир Крупский.

"Я нечасто меняю машины, но если вдруг случится ситуация, при которой я должен буду приобрести отечественный автомобиль более чем за один миллион, лучше останусь пешеходом. Автомобили, которые мы видим сейчас, они проверены временем на надёжность, прочность, долговременность запчастей. А тут лично мне ничего не понятно", - сообщает автолюбитель Максим.

"На фото "Москвич" видел, классный, скопировали с китайца известного, ну и ладно, купил бы я этот кроссовер? Скорее нет, чем да. Я бы пока понаблюдал, послушал отзывы, может быть записался на тест-драйв. Здесь как с любым авто, пока не проедешься - не поймешь. В любом случае, я бы не торопиля", - отметил Алексей Стрепетов, водитель более чем с 20-летним стажем.

И недоверие к «Москвичу» проявляет большинство опрошенных.

"Да, Рено оставили нас без запчасей, без какой-либо гарантии, но мы знали, что он них ждать. В плане поведения самой машины. В студенческие годы и у меня был «Москвич». И всё же я предпочту за такие деньги оставить марку в тех временах. Авторынок обширный и придумывать что-то новое не вижу в этом смысла", - сообщает казанский таксист.

Желающие попробовать себя за рулем новенького отечественного кроссовера тоже нашлись. Их в ходе опроса было меньше, чем критиков, но все же, они были.

"Машину должно проверить время, если она будет стоить своих денег, то почему бы и нет", - сообщает житель Казани.

"Могу честно сказать, что я заинтересовался. В свое время меня много критиковали знакомые, что я купил "Патриот", но я на нем в итоге 8 лет отъездил и ни капли не жалею. Сейчас не 90-е, чтобы мы преклонялись перед иномарками. Даже наоборот, мне кажется, что иностранные машины только хуже становимся, а вот наши мастера приближаются к японцам и американцам", - отметил водитель с 15-летним стажем Юрий Ларионов.

Так мы понимаем, что новый автомобиль вызвал интерес, но не доверие. «Для доверия нужна проверка», говорят автовладельцы.