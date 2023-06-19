Похолодает до 4 градусов: стало известно, какая погода настигнет Татарстан в ближайшие сутки

В понедельник 19 июня в Татарстане ожидается сильный ветер и до 19 градусов тепла

Сегодня, 19 июня, в Татарстане местами поднимется сильный северный, а также северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, о чем сообщили представители гидрометцентра РТ.

Существенных осадков не ожидается, в течение дня будет сохраняться переменная облачность, а столбики термометров продержатся на отметке в 14-19 градусов тепла. Ночью заметно похолодает - до 4-9 градусов тепла.