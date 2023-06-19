Новости Казани
· Полина Модестова

Похолодает до 4 градусов: стало известно, какая погода настигнет Татарстан в ближайшие сутки

В понедельник 19 июня в Татарстане ожидается сильный ветер и до 19 градусов тепла
Похолодает до 4 градусов: стало известно, какая погода настигнет Татарстан в ближайшие сутки

Кирпичникова Ксения

Подписаться в Telegram

Сегодня, 19 июня, в Татарстане местами поднимется сильный северный, а также северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, о чем сообщили представители гидрометцентра РТ.

Существенных осадков не ожидается, в течение дня будет сохраняться переменная облачность, а столбики термометров продержатся на отметке в 14-19 градусов тепла. Ночью заметно похолодает - до 4-9 градусов тепла.

Следующая новость ↓

Популярное

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе
Интересное в Казани
10 минут назад

Поминки – интимное мероприятие: почему казанцы больше не хотят организовывать их в обычных кафе

Лонгриды

17 часов назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel

установка мелкой сетки на вентиляцию

Новости Казани

22 часа назад

В Казани пьяный водитель с двумя детьми в салоне, скрываясь от ГИБДД, устроил крупную аварию

Интересное в Казани

2 дня назад

Это “тихая” болезнь: врач из Казани рассказал, откуда у каждого 5-го щелчки в челюсти и постоянные головные боли

ремонт откосов после установки входной двери в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани в багажнике машины нашли мертвым голого мужчину с перетянутым пенисом

Новости Казани

день назад

В Казани сотрудницу отделения банка судят за кражу денег премиум-клиентов

Новости Казани

21 час назад

В Татарстане выделено 25 миллионов рублей на борьбу с борщевиком

Лонгриды

день назад

"Папа - это становление самооценки": психолог рассказала о роли отца в жизни ребенка
Лонгриды
17 часов назад

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

«Не надо спать под одним одеялом»: казанский психолог дал советы, как жить долго и счастливо

Новости Казани

35 минут назад

Не вошли в десятку: опубликован топ регионов РФ по доходам населения

Новости Казани

45 минут назад

Мать успела выйти из дома: в Татарстане в результате пожара погибли трое взрослых и четверо детей

Новости Казани

20 часов назад

В Татарстане 47-летнего мужчину обвинили в убийстве сестры из-за наследства

Новости Казани

20 часов назад

Казань попала в ТОП российских городов для семейных путешествий в июле 2023 года
Доставили с больницу с ожогами: в Казани произошел пожар в многоквартирном доме
Новости Казани
15 секунд назад

Доставили с больницу с ожогами: в Казани произошел пожар в многоквартирном доме

Новости Казани

20 часов назад

Теплоход с 193 пассажирами, следовавший из Казани в Астрахань, ночью сел на мель на Волге

Новости Казани

20 часов назад

В Казани в 2023 году приведут в порядок шесть пляжей

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сотрудники ГИБДД поймали пьяную девушку за рулем Opel
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%