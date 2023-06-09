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Похолодает до 4-9 градусов: стало известна, какая погода будет в Казани на выходных

На выходных в Татарстане ожидаются грозовые дожди и похолодает до 4 градусов
Похолодает до 4-9 градусов: стало известна, какая погода будет в Казани на выходных

Сергей Бобин

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Синоптики рассказали, что через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем в выходные ожидаются грозовые дожди.

Сообщается, что завтра, 10 июня, в Казани будет переменная облачность. Ночью и утром возможны кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью опустится до 12-14 градусов. Днем осадков не ожидается и воздух прогреется до 18-20 градусов.

В Татарстане в субботу ночью будет еще прохладнее - 6-11 градусов тепла. Однако, на западе республики возможно потепление до +15. Днем же до 18-23, а на востоке воздух прогреется до 26 градусов.

В воскресенье днем осадков не прогнозируют, днем столбики термометров покажут 15-20 градусов. В ночное время сильно похолодает - до 4-9 градусов.

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