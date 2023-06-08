Погибли двое: страшное массовое ДТП произошло рано утром в Нижнекамске

Двое молодых мужчин погибли в ДТП в Нижнекамске утром 8 июня 2023 года

Сотрудники ОГИБДД рассказали подробности произошедшей сегодня рано утром аварии. Напомним. что 8 июня на 1 км автомобильной дороги Соболековская в Нижнекамске 18-летний молодой человек на "ВАЗ-2114" ехал в город. В какой-то момент он не смог справиться с управлением, в результате чего выехал через разделительную полосу на встречку. Там он столкнулся с таким же "ВАЗом". После этого легковушка влетела в Mitsubishi Galant. "ВАЗ" по инерции врезался в "КАМАЗ".

В результате происшествия пассажир первого автомобиля "ВАЗ" скончался на месте происшествия. Водитель был доставлен в больницу с множественными ранами: открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, открытым переломом голени, закрытым переломом таза. Молодой человек скончался в реанимации НЦРМБ.

Водитель второго"ВАЗа" получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб виска, а водитель Mitsubishi Galant - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом ребер и тупую травму живота.