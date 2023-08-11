Погибли 14 человек: на дорогах Казани проведут рейды из-за большого количества аварий

Из-за высокой аварийности в Казани пройдут рейды в рамках профилактики ДТП

В Казани в связи с увеличением числа ДТП с 14 по 24 августа 2023 года будет введен усиленный режим работы. В этот период будет реализован комплекс мер, направленных на профилактику наездов на пешеходов, дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта и велотранспорта, а также на пресечение фактов управления авто в состоянии опьянения.

В рамках профилактики ДТП с участием пешеходов в местах скопления наибольшего количества людей проведут тематические акции - прохожие получат памятки о безопасном поведении на дороге.

Всего за семь месяцев 2023 года в Казани зарегистрировали 796 ДТП. В них от полученных травм скончались 19 человек, а 932 получили ранения. На сегодняшний день произошло и 283 наезда на пешеходов, в результате которых 14 из них погибли, а 274 получили травмы. Только с начала месяца в Казани произошло 20 происшествий с участие пешеходов, в которых погибли три человека.