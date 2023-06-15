Подозревают во взяточничестве: в Татарстане задержали главу пожарно-спасательной части

В Татарстане задержан начальник пожарно-спасательной части по подозрению во взяточничестве

В Альметьевске сотрудниками ФСБ был задержан начальник пожарно-спасательной части №15, сообщает "Бизнес Online". Мужчина был доставлен в отдел Следственного комитета, он подозревается во взяточничестве.

Издание отмечает, что руководителя ведомства подозревают в том, что он получил взятку, размер которой - 300 тысяч рублей. Взамен он якобы незаконно утроил на работу в пожарно-спасательные расчеты двух мужчин. Позиция обвиняемого по делу пока неизвестна.