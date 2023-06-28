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Поднимут МРОТ: в Казани с 1 июля 2023 года увеличатся зарплаты

Зарплаты в Казани вырастут с 1 июля 2023 года
Поднимут МРОТ: в Казани с 1 июля 2023 года увеличатся зарплаты

Яна Лаушкина

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Одна из самых актуальных тем - повышение зарплата в бюджетных организациях. Владимир Путин подчеркнул необходимость проиндексировать оклады врачам и другим медработникам, педагогам, работникам науки и культуры, когда проходили обсуждения бюджета на 2023 год.

В Казани в январе 2023 года прибавку к зарплате уже получили работники социальной сферы. Ранее глава Казани Ильсур Метшин заявил, что рост зарплат в городе составил 9,2%. Зарплаты в Татарстане поднялись также и за счет того, что с 1 января 2023 года правительство региона изменило формулы расчета выплат педагогам и другим работникам сферы образования, культуры, науки и спорта сообщает inkazan.ru.

Очередной повышение зарплат в Казани ожидают 1 июля. В этом день должен быть объявлен новый МРОТ, что отразится на всех сотрудниках, которые работают полную трудовую ставку и получают минимальный оклад.

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