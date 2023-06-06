Подготовили правки к закону: в Татарстане чиновникам планируют разрешить управлять коммерческими организациями

В Татарстане чиновникам планируют разрешить управлять коммерческими организациями

Кабинет министров Республики Татарстан подготовил поправки к закону РТ о государственной гражданской службе, согласно которому госслужащие республики могут получить право принимать участие в управлении коммерческими организациями.

На данный момент в Татарстане госслужащие имеют право выполнять иную оплачиваемую работу, если это не приводит к конфликту интересов. Но опубликованными правками предлагается разрешить чиновникам на безвозмездной основе участвовать и в управлении коммерческой организацией в качестве члена коллегиального органа. Речь идет в данном случае о тех организациях, где больше 50% акций находятся в собственности госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании. Порядок участия госслужащего в управлении подобной организацией должен установить кабмин РТ.

Стоит отметить, что исключение из запрета на управление коммерческими организациями действует на федеральном уровне. Порядок участия госслужащего в управлении компанией был установлен правительством РФ.