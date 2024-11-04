Под окнами казанской больницы нашли мертвую 52-летнюю пациентку

В региональной столице Республики Татарстан под окнами местной клинической больницы было найдено тело женщины. Об этом изданию KazanFirst рассказали свои источники.

По информации читателя портала, местная жительница сильно болела. По предположительным данным, у неё был диагностирован рак. Умершей, как сказали изданию, было 52 года.

В настоящее время известно не очень много подробностей случившегося. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом. По предварительным данным, ссора произошла из-за открытой бутылки пива и отказа людей платить за проезд.

Известно, что семья вызвала такси к бане на ул. 1 Мая до жилищного комплекса Салават Купере. На место после произошедшего прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.