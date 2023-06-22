Почтили память погибших: в Казани прошло траурное шествие ко Дню памяти

В Казани 22 июня в 4 утра прошло траурное шествие в четыре часа утра ко Дню памяти

В Казани сегодня в четыре часа утра прошло траурное шествие в память о годовщине начала Великой Отечественной войны. Сотрудники и посетители молодежного центра Гайдара в Казани прошли от стелы "Казань - городов трудовой доблести" до мемориала в парке имени Урицкого.

Между стелой и вышеуказанным мемориалом расстояние составляет ровно 1 418 метров. Столько же дней продлилась и война. Таким образом была отдана дань воинам, труженикам тыла, а также всем, кто помогал приблизить Победы, ковал ее в тылу.

В конце мероприятия его участники возложили цветы к стеле и к мемориалу в парке, а также рассказали о вкладе Татарстана в достижение Победы. Минутой молчания почтили память погибших воинов.