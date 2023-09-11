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· Полина Модестова

Победителей ждут призы: в Казани пройдет субботник в формате «Чистых игр»

На Изумрудном озере в Казани проведут субботник в формате «Чистых игр»
Победителей ждут призы: в Казани пройдет субботник в формате «Чистых игр»

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Жители Казани 16 сентября могут принять участие во всероссийском субботнике «Зеленая России», который пройдет на Изумрудном озере в поселке Юдино в формате «Чистых игр».

Команды будут на скорость не только собирать мусор, но и разделять его на фракции. За каждый собранный мешок будут начисляться баллы в специальном приложении. Победители получат приз.

Регистрация на мероприятие будет идти до 12 часов дня 14 сентября по ссылке. Команды должны состоять з четырех человек. Весь необходимый инвентарь участникам будут выдавать на месте. Помимо того, организуют трансфер.

Участников ждет не только соревнование, но и концертная программа, а также полевая кухня. Начало мероприятия в 11 часов утра.

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