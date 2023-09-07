Новости Казани
· Полина Модестова

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

На берегу Казанки у «Миллениума» появится комплекс «Яр Парк» за 28,7 млрд рублей
Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

pixabay

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В Казани, в Ново-Савинском районе, появится новый многофункциональный комплекс «Яр Парк», на возведение которого потратят 28,7 миллиарда рублей. Строительство будет заниматься группа компаний KravtGroup - об этом стало известно на заседании АИР Татарстана.

В комплексе объединят деловую, туристическую и социальную инфраструктуру. Известно, что здесь планируют сделать конгресс-центр, детский сад, гостиницу люкс-класса, торговый центр, а также офисные помещения.

На территории «Яр Парка» будут проходить общественные и развлекательные мероприятия. В планах, что они будут рассчитаны на 6,4 тысячи человек. Проект уже был представлен главе РТ Рустаму Минниханову.

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