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Появились студенты-миллионеры: в Татарстане учащиеся получили гранты на свой IT-проект

В Татарстане появились 129 студентов-миллионеров благодаря грантам
Появились студенты-миллионеры: в Татарстане учащиеся получили гранты на свой IT-проект

pixabay

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В прошлом году в Татарстане появились 129 студентов-миллионеров, сообщил глава минцифры РТ Айрат Хайруллин. В рамках пресс-конференции, посвященной международному форуму Kazan Digital Week 2023 он рассказал, что это студенты, которые в рамках университетского технологического предпринимательства получили грант на свой IT-проект. Размер гранта - один миллион рублей.

Он также отметил, что Татарстан по абсолютному количеству студенческих IT-проектов сейчас находится наравне с Москвой. Лучшие проекты представят в сентябре на Kazan Digital Week, где можно будет также найти инвесторов.

Министр рассказал, что лишь пять-десять лет назад сложно было и мечтать о том, что студенты смогут получить грант на реализацию своего стартапа, если у них есть идея, единомышленники, а также навыки работы в IT.

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