Площадку у «Казана» украсят к Новому году за 18 миллионов рублей

На новогодние объекты около Центра семьи «Казан» будет направлено больше 18 миллионов рублей. Сведения об этом появились на портале государственных закупок.

Специалисты должны будут провести монтаж главной елки города, различных световых инсталляций, а также обеспечить их работу и дальнейший демонтаж.

Уточняется, что каркас новогоднего дерева появится до 11 декабря 2024 года, первая световая конструкция — до 18 декабря, а вторая — по 20-е декабря. Убрать новогодние объекты планируют в период с 15 января по 15 февраля следующего года.

Финансирование назначено из бюджета города, заказчик - Комитет внешнего благоустройства исполнительного комитета региональной столицы Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в Благовещенском соборе прошел молебен и крестный ход. Люди ходили по улицам Батурина и Большой Красной.