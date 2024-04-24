Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

Подписаться в Telegram

В Казани среднемесячный платеж по ипотечному кредиту превышает среднюю заработную плату примерно на 25 000 рублей. Об этом сообщили РИА Новости.

Для исследования выбрали ипотеку на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке, выданная под 18% годовых, сроком на 30 лет и с первым взносом в 30%.

В Санкт-Петербурге платежи по ипотечному кредиту приблизительно на 23 000 рублей больше средней заработной платы, в Москве – на около 58 000 рублей. Чтобы платить ипотеку в Казани необходим доход в 2,8 раза больше среднестатистического в регионе. В Нижнем Новгороде следует зарабатывать в 2,6 раза больше, а в Москве — в 3 раза больше.

В городах-миллионниках в России в среднем получают примерно 60 000 рублей в месяц, что в 2 раза меньше дохода, который нужен при покупке в ипотеку 2-комнатной квартиры на вторичке.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бензин становится золотым: на АЗС сегодня резко подорожало топливо

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

фирма обработки от тараканов

Интересное в Казани

20 часов назад

Вкус лета: выбираем посуду для дачных посиделок

Новости Татарстана

день назад

22 мигрантов со стройки отелей у Миллениума в Казани депортируют

производство деревянных изделий на заказ в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

Профессор КФУ Юрий Нефедьев объяснил, чем опасны северные сияния в Татарстане

Новости Казани

22 часа назад

Начальник полиции Казани Ильнур Хаялиев покинул пост. Есть 2 версии

Новости Татарстана

22 часа назад

В одном из лесов Нижнекамска Татарстана на мужчину напала гадюка

Новости Татарстана

17 часов назад

К открытию купального сезона в Казани готовят 8 пляжей в 4 районах
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

Новости Казани

42 минуты назад

Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске произошел взрыв

Новости Татарстана

16 часов назад

На Голубых озерах в Казани Татарстана официально запретили купание и дайвинг
Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева
Лонгриды
13 часов назад

Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева

Новости Казани

16 часов назад

В Казани муниципальный ритуальщик покупает 790 куб м доски за 16,8 млн рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Туалеты в Казани выведут на новый уровень к БРИКС за 240 миллионов

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на борьбу с борщевиком потратят 1,8 млн рублей
Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году
Интересное в Казани
5 дней назад

Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году