Платеж по ипотеке в Казани превысил среднюю зарплату примерно на 25 000 рублей

В Казани среднемесячный платеж по ипотечному кредиту превышает среднюю заработную плату примерно на 25 000 рублей. Об этом сообщили РИА Новости.

Для исследования выбрали ипотеку на 2-комнатную квартиру на вторичном рынке, выданная под 18% годовых, сроком на 30 лет и с первым взносом в 30%.

В Санкт-Петербурге платежи по ипотечному кредиту приблизительно на 23 000 рублей больше средней заработной платы, в Москве – на около 58 000 рублей. Чтобы платить ипотеку в Казани необходим доход в 2,8 раза больше среднестатистического в регионе. В Нижнем Новгороде следует зарабатывать в 2,6 раза больше, а в Москве — в 3 раза больше.

В городах-миллионниках в России в среднем получают примерно 60 000 рублей в месяц, что в 2 раза меньше дохода, который нужен при покупке в ипотеку 2-комнатной квартиры на вторичке.