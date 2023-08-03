Планируют внедрить до конца года: для Казани была разработана новая маршрутная сеть

В Казани новую маршрутную сеть планируют внедрить до конца 2023 года

Власти Казани планируют до конца года утвердить измененную маршрутную сеть общественного транспорта, заявили в социальных сетях мэрии города.

Сообщается, что разработана сеть была два года назад. Учли поступавшие предложения местных жителей. Проекты оптимизации маршрутов на данный момент уже разработаны, изменения внесут в этом году.

Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов, Альберт Салихов, подтвердил информацию о подготовке транспортной реформы. Он также отметил, что все это необходимо для стимулирования использования гражданами общественного транспорта.

При работе учитывается анализ текущего состояния. Над проектом работал ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта».